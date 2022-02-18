Суд отказал в аресте американца, подозреваемого по делу о пожаре в квартире дочери Башмета

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в пятницу отказался заочно арестовать гражданина США Джеффри Свитбаума, которого подозревают в причастности к пожару в доме на Никитском бульваре, в результате которого погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом г. Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Свитбаума Джеффри Алана, подозреваемого по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сказали в суде. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Пожар в квартире жилого дома № 12 на Никитском бульваре произошел в феврале 2019 года. Погибли восемь человек, в том числе двое детей. Пятеро из погибших - это семья с двумя детьми, проживавшая в коммунальной квартире на шестом этаже над квартирой дочери композитора Юрия Башмета Ксении, где и возник пожар. Еще трое погибших - жильцы других квартир, один из которых скончался по дороге в больницу. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Дом, в котором произошел пожар, - это семиэтажное здание 1914 года постройки, объект культурного наследия. Дом получил название "звездный", так как в нем проживают артисты и деятели культуры, среди которых Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская, Юрий Башмет.

По данным следствия, прежний владелец этой квартиры - бизнесмен Свитбаум - приобрел ее в 2003 году и сделал перепланировку с заменой электропроводки, что и послужило причиной пожара. Ранее в интервью российским СМИ он заявил, что купил квартиру уже после того, как там прошла перепланировка, а сам он сделал там лишь косметический ремонт. После этого Свитбаум покинул РФ.