В Рыбинске отправили под домашний арест обвиняемого в хищении при строительстве школы

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Рыбинский городской суд Ярославской области отправил под домашний арест гендиректора фирмы "Техмонтаж" Вячеслава Меньшикова, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в Ярославском областном суде.

"Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 18 февраля в отношении Вячеслава Меньшикова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 15 апреля", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее Меньшиков был задержан по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве школы в Рыбинске по нацпроекту "Образование". По данным источника в правоохранительных органах, сумма хищения бюджетных средств составляет более 90 млн рублей при общей цене контракта 650 млн рублей. Предприниматель был задержан следственным отделом УФСБ России по Ярославской области.