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В Рыбинске задержали предпринимателя по делу о хищении при строительстве школы

Ущерб от его действий составил 90 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор коммерческой организации "Техмонтаж" Вячеслав Меньшиков задержан по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве школы в Рыбинске Ярославской области по нацпроекту "Образование". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сумма хищения бюджетных денежных средств составляет более 90 млн рублей при общей цене контракта 650 млн рублей. На основании полученных в ходе оперативно-разыскных мероприятий материалов 15 февраля следственным отделом УФСБ России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91, 92 УПК России", - проинформировал источник.

В настоящий момент проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.

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