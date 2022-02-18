СК начал проверку после гибели людей при пожаре в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю начало проверку в связи с гибелью семьи на пожаре, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу.

"С целью выяснения всех обстоятельств случившегося на место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Василий Цаплин, руководство следственного отдела по Балаклавскому району города Севастополя, опытные следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Севастополя в свою очередь добавили, что ведомство также проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в городе Инкерман (входит в состав Севастополя) загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом, где проживало более 30 человек. Пожар был локализован на площади более 300 кв. м. Позднее стало известно, что, по предварительным данным, погибли четверо: женщина и мужчина-инвалид, а также двое детей, в том числе инвалид.