Врач ростовской больницы ФСИН не признала вину в непредумышленном убийстве осужденного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Врач-эндокринолог Лусине Григорян, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности осужденному за жестокое убийство женщины и надругательство над ее телом жителю Краснодара Дмитрию Бакшееву, вину не признала. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростова-на-Дону.

"В ходе судебного заседания ей было предъявлено обвинение. Подсудимая Григорян Л.Г. вину не признала", - говорится в сообщении.

Адвокат Алексей Аванесян, представлявший интересы Бакшеева, ранее сообщал, что врачу-эндокринологу было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Согласно постановлению о предъявлении обвинения, которое ранее опубликовал правозащитник, Григорян допустила ошибки при оказании медицинской помощи осужденному, повлекшие смерть. Судебная экспертиза показала, что и другие сотрудники больницы проявили халатность, что привело к смерти пациента.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Григорян в Октябрьском суде Ростова-на-Дону отложено в связи с отказом потерпевшей от допроса без адвоката. Защитник не явился на заседание из-за болезни, пояснили в пресс-службе. Рассмотрение дела в закрытом заседании назначено на 24 февраля.

Ранее Аванесян сообщал ТАСС, что у Бакшеева на стадии предварительного следствия был выявлен туберкулез и проведена операция. Кроме того, мужчина страдал сахарным диабетом.

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве женщины задержали и арестовали супругов Бакшеевых, проживавших в общежитии военного училища, на территории которого обнаружили расчлененное тело женщины. По данным следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеевы и женщина, с которой они познакомились в тот же день, находились на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре. В процессе употребления спиртного женщины поссорились, Наталья Бакшеева потребовала от мужа убить новую знакомую. Дмитрий Бакшеев нанес ей два удара ножом в область груди, а потом расчленил тело.