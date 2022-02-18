СК России возбудил дело о ранении жительницы Донбасса при обстреле

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения жительницы Донбасса украинскими силовиками. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

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17 февраля военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения и гранатометов нескольких населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. В результате обстрела Старомихайловки осколочные ранения от взрыва гранаты получила мирная жительница.

"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сообщили в СК.

В оказавшихся под огнем населенных пунктах Николаевка и Донецкий, а также в Петровском районе Донецка повредили не менее 12 жилых домов, газопровод и линию электропередачи. Мирные жители вынуждены укрываться от рвущихся снарядов в подвалах.

"Обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте", - подчеркнули в СК.