Главу района в Приморье арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока избрал подозреваемому в превышении полномочий главе Партизанского района Льву Хамхоеву меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает в субботу прокуратура Приморского края.

Как ранее сообщала пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, мужчину задержали в четверг по подозрению в злоупотреблении полномочиями, СК полагает, что он незаконно расторг муниципальный контракт, увеличив его стоимость с 22 до 31 млн рублей. Следствие вменяет Хамхоеву нарушение части 2 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), осужденному по этой статье грозит до семи лет лишения свободы.

"С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток", - говорится в распространенном сообщении.

Партизанский район Приморья располагается на юге края, через него проходит важная магистраль "Артем - Находка - Порт Восточный", соединяющая порты юго-восточной части края с Владивостокской агломерацией и пограничными переходами с КНР.