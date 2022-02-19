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Кризис на Украине
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Глава СК поручил возбудить дело по факту попадания снаряда на территорию России

Александр Бастрыкин поручил провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

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"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК.

Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что около 04:00 мск снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной.

Взрыв произошел в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской, о чем в правоохранительные органы сообщили местные жители. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКризис на Украине
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