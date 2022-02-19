На Ставрополье при пожаре в многоэтажном доме полностью сгорели 12 квартир

ПЯТИГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Работы по восстановлению коммуникаций и крыши сгоревшего дома начались в станице Ессентукской на Ставрополье. Из-за пожара полностью сгорели 12 квартир, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации Предгорного округа.

Сообщение о возгорании в доме №56 по улице Гагарина в станице Ессентукской поступило 18 февраля в 15:20 мск. Площадь пожара составляла 200 кв. м, затем выросла до 800 кв. м. Эвакуировали 40 человек.

"Спецслужбами и сотрудниками администрации совместно с собственниками данного дома был осуществлено обследование дома. Сильно пострадали пятый и шестой этажи. Ориентировочная площадь возгорания 800 кв. м и 12 полностью сгоревших квартир. Жители данного дома от расселения отказались", - сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что специалисты должны 19 февраля обеспечить электро- и газоснабжение в квартирах с первого по четвертый этажи. В ближайшее время составят документацию по восстановлению крыши дома. Первичные мероприятия по обустройству укрытия кровли, чтобы вода не попадала в квартиры верхних этажей уже провели.

"В Предгорном округе начали работу по восстановлению коммуникаций в сгоревшем доме. На место происшествия в станицу Ессентукскую Предгорного округа уже прибыли представители Горгаза, Электросетей, отдел МВД, специалисты пожарного надзора и сотрудники администрации округа", - добавили в пресс-службе.