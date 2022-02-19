Пожарные привязали горящий итальянский паром к буксиру

АФИНЫ, 19 февраля. /ТАСС/. Греческие пожарные прицепили горящий итальянский паром Euroferry Olympia к буксиру, продолжают тушение пожара на судне, чтобы понизить температуру во внутренних помещениях и приступить к поиску 12 человек, которые считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило в субботу Афинское Македонское агентство новостей ( АМНА ).

Паром Euroferry Olympia, принадлежащий итальянской судовладельческой группе Grimaldi Lines, загорелся в пятницу утром примерно в 15 милях к северу от греческого острова Корфу на пути в итальянский Бриндизи. Пожар вспыхнул в 04:25 по местному времени (05:25 мск) в гараже судна, и через 15 минут огонь появился уже на верхних палубах. Команда поняла, что с возгоранием не справится, и сразу же начала спуск спасательных шлюпок. Капитан парома сообщил, что на борту находились 290 человек (239 пассажиров и 51 член экипажа), а также 25 легковых и 153 грузовых автомобиля. Как выяснилось, всего на судне, команду которого составляли итальянцы и греки, были 22 грека (15 пассажиров и семь членов экипажа), остальные - иностранцы.

По данным агентства, пожарная команда делает в субботу все возможное, чтобы потушить пожар, который все еще бушует на судне. Для проведения новой операции специальной группы спасателей по поиску 12 пропавших без вести, в числе которых и три грека, необходимо уменьшить сильное задымление и температуру, которая в настоящее время во многих местах судна превышает 500 градусов по Цельсию. Паром уже пришвартован буксиром, и ему больше не угрожает опасность быть выброшенным на мелководье или столкнуться с другим судном. Тушение пожара на судне осуществляют буксиры, а также пожарные суда. Рядом с горящим паромом находятся фрегат ВМС Греции "Гидра", пожарное судно, спасательное судно с двумя плавсредствами, противозагрязнительное судно портовых служб, шесть буксиров, а также два других судна, которые находились в данном районе и привлечены к операции. Облеты парома совершают попеременно вертолеты ВМС, ВВС и портовых служб.

В район аварии прибыла также опытная команда спасателей в составе 14 человек из спасательных компаний Megatugs и SMIT Salvage, чтобы выполнить работу наиболее безопасным способом, отмечает агентство. Как только будет завершена операция по поиску пропавших без вести, а также потушен пожар, специальные бригады откачают с парома все топливо, чтобы нейтрализовать риск загрязнения морской среды. На втором этапе паром будет отбуксирован в безопасный порт в соответствии с инструкциями судовладельца и после консультации с властями.

Расследование причин совместно с Италией

Тем временем представители Греческой службы расследования морских происшествий уже отправились на Корфу в рамках своих обязанностей в соответствии с законодательством ЕС и Греции для проведения технического расследования с целью выявления причин и условий, которые привели к возникновению морского инцидента в виде пожара, в сотрудничестве с аналогичным итальянским органом DIGIFEMA (Direzione Generale Investigazioni Ferroviarie e Marittime, Главное управление железнодорожных и морских расследований).

По указанию министра морского флота и островной политики Греции Янниса Плакиотакиса семьи трех пропавших без вести греков в сопровождении офицера береговой охраны - психолога и при поддержке министерства вылетели на Корфу.

По данным АМНА, официальное число пропавших без вести увеличилось в пятницу вечером с 11 до 12, так как один из двух человек, которые были спасены из гаража парома греческими пожарными, не значился в официальном списке пассажиров. Он - беженец из Афганистана. На данный момент спасены 280 человек, в том числе двое мигрантов, которых не было в официальном списке пассажиров. Пропавшими без вести считаются три грека, семь болгар, один турок и один литовец.