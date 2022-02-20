В Ярославле возбудили дело после госпитализации двух детей из-за падения льда с крыши дома

ТАСС, 20 февраля. Следователи в Ярославле возбудили уголовное дело после травмирования и госпитализации двух 12-летних девочек, на которых упал лед с крыши дома. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК по Ярославской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, утром 20 февраля на девочек 2009 и 2010 годов рождения с крыши жилого дома по улице Титова сошел снег со льдом, после чего детей доставили в больницу.

"Следователями проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установления лиц, ответственных за своевременную уборку снега с крыш", - сообщает ведомство.

Свою проверку по факту случившегося проводит прокуратура.