На северо-западе Венесуэлы разбился военный вертолет Ми-17

МЕХИКО, 23 февраля. /ТАСС/. Вертолет Ми-17 Вооруженных сил Венесуэлы разбился во вторник в штате Лара на северо-западе страны. Об этом сообщило министерство обороны в обнародованном заявлении.

По официальным данным, жертвами катастрофы стали два сержанта, находившихся на борту воздушного судна. Командир вертолета и второй пилот получили травмы, в настоящее время им оказывается помощь в одной из больниц города Баркисимето. "Президент Николас Мадуро, главнокомандующий ВС Венесуэлы, приказал начать расследование, чтобы установить возможные причины крушения", - говорится в тексте.

Вертолет участвовал в операции по снабжению армейских подразделений, находящихся в районе границы с Колумбией.