Напавший на магазин Apple в Амстердаме умер от полученных при задержании травм

ГААГА, 24 февраля. /ТАСС/. Мужчина, совершивший вооруженное нападение на магазин Apple в Амстердаме и захвативший заложника, умер от полученных при задержании травм. Об этом сообщил в четверг адвокат Ян-Кейс ван ден Бринк, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По его словам, сообщение о смерти распространено по просьбе матери захватчика. Прокуратура подтвердила эту информацию.

Вооруженное нападение на магазин было совершено во вторник около 17:40 по местному времени (19:40 мск). В это время в здании находились около 70 человек. Нападавший взял в заложники одного человека, гражданина Болгарии, и потребовал 200 млн евро в криптовалюте за его освобождение. Полиции понадобилось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль. Почти все люди, находившиеся в здании, были освобождены. Четыре человека спрятались в подсобном помещении на первом этаже, они были освобождены после того, как нападавший был нейтрализован.

По данным полиции, в определенный момент заложник смог выбежать из здания. Захватчик бросился за ним и был преднамеренно сбит полицейской машиной. Он был доставлен в близлежащую больницу с тяжелыми травмами.