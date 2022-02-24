Один человек получил ранение из-за разрыва снаряда в Белгородской области

ТАСС, 24 февраля. Один человек ранил ногу в результате падения снарядов в Белгородской области. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в ходе брифинга.

"По утренним случаям - было одно осколочное ранение, [раненый] находится в медицинской организации. Не тяжелая степень. <…> Выбило окно и стеклом порезало ногу", - сказал Иконников.

Ранее власти Белгородской области сообщили о том, что в регионе зафиксировали шесть эпизодов разрушений из-за падения снарядов, все меры по оказанию помощи населению приняты. В регионе усилен контроль доступа на всех социальных объектах и объектах жизнеобеспечения, в том числе на водозаборных станциях, гидротехнических сооружениях, объектах энергообеспечения.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.