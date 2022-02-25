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На Камчатке чиновница получила два года колонии после гибели ребенка при нападении собак

Подсудимая не обеспечила выполнения заявок на отлов животных и контроль за их реализацией

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Заместитель начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" получила два года колонии-поселения за смерть восьмилетнего мальчика от укусов бездомных собак в 2020 году, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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"По результатам рассмотрения уголовного дела чиновнице назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в августе и сентябре 2020 года от жителей города Петропавловска-Камчатского в Службу благоустройства поступило несколько заявок на отлов собак, обитавших в районе ул. Радиосвязи.

Подсудимая, в должностные обязанности которой входило обеспечение выполнения заявок на отлов агрессивных, бездомных животных и контроль за их реализацией, не организовала их исполнение, что, как отметили в прокуратуре, привело к гибели восьмилетнего мальчика в районе морского порта Петропавловска-Камчатского от укусов собак.

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