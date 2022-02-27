МЧС круглосуточно ведет работы по спасению горняков на шахте в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Горноспасатели совместно с шахтерами круглосуточно ведут работы по спасению горняков в шахте "Обуховская" в Ростовской области, которые оказались заблокированными в результате обрушения горной породы. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Работы ведутся круглосуточно. На связь выходят также дважды в час. Провизией и питьем обеспечиваются, угрозы жизни нет", - сообщил представитель МЧС.

В пресс-службе добавили, что сейчас горноспасатели вместе с шахтерами продолжают работы по прокладке обходного пути.

По данным региональных властей, инцидент произошел около 08:00 мск 25 февраля на шахте АО "Шахтоуправление "Обуховская". При проведении подготовительных работ в штреке протяженностью 120 м произошло обрушение пород кровли на расстоянии 67 м от устья выработки. В результате обрушения образовался завал. Ростехнадзор возбудил административное дело по данному факту.