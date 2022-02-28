Пожар на полигоне отходов в Норильске полностью потушили

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Полигон твердых коммунальных отходов Норильска, где около двух недель действовало возгорание, полностью потушен. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования края.

Пожар на полигоне произошел в середине февраля. Его площадь составила 800 кв. м, очаг был расположен на глубине 7 м.

"Возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Норильске полностью потушено", - говорится в сообщении. Во избежание повторного возгорания там работает спецтехника.

Данные передвижной эколаборатории министерства экологии не показали превышений загрязняющих веществ. В настоящее время сообщений о задымлении от жителей Норильска на горячую линию министерства экологии не поступает.

Полигон принадлежит компании "Стройбытсервис". Согласно данным базы СПАРК, он специализируется на сборе опасных отходов.