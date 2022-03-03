Число погибших в результате крушения военного вертолета в Румынии достигло семи человек

БУХАРЕСТ, 3 марта. /ТАСС/. Семь человек погибли, по уточненным данным, в результате крушения военного вертолета IAR 330-Puma в среду на юго-востоке Румынии. Об этом сообщило агентство AGERPRES.

Кроме пяти членов экипажа, о гибели которых сообщалось ранее, на борту были два морских спасателя из ВМС Румынии.

Вертолет вылетел на поиски пропавшего с радара во время патрульного полета истребителя МиГ-21.

Гибель семи военных, находившихся в разбившемся вертолете, подтвердил начальник Штаба обороны румынской армии, генерал Даниел Петреску. Поиски пилота МиГ-21 в настоящее время продолжаются.