В Румынии потерпел крушение военный вертолет, вылетевший на поиски пропавшего истребителя

БУХАРЕСТ, 2 марта. /ТАСС/. Румынский военный вертолет IAR 330-Puma, участвовавший в поисках пропавшего истребителя МиГ-21 ВВС республики, потерпел в среду крушение на юго-востоке страны, все пять членов экипажа погибли. Об этом сообщил телеканалу Antena 3 представитель Минобороны по печати Константин Спыну.

"Мы потеряли два воздушных судна, - сказал он. - К сожалению, подтверждено крушение вертолета в 11 км от аэродрома, который отправился на поиски и спасение пилота МиГ-21 в районе населенного пункта Гура Доброджей. К сожалению, все пять членов экипажа погибли".

Истребитель МиГ-21 румынских ВВС, вылетевший с авиабазы Михаил Когэлничану (уезд Констанца, юго-восток страны) для патрулирования, потерял радиосвязь с диспетчером и исчез с радара в районе между населенными пунктами Коджалак и Гура Доброджей. На его поиски вылетел вертолет, пилот которого сообщил о неблагоприятной погодных условиях и получил приказ вернуться на базу. Затем однако связь была потеряна и с вертолетом.

Поиски летчика МиГ-21 в настоящее время продолжаются.