Ребенок, выпавший в Москве из окна 11-го этажа, находится в реанимации

МОСКВА, 3 марта./ТАСС/. Ребенок, который выпал из окна 11-го этажа жилого дома в Москве, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок выжил после падения из окна 11-го этажа на юге Москвы.

"Сегодня из окна 11-го этажа многоквартирного дома на Каширском шоссе выпал ребенок шести лет. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации. Его обследуют врачи. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается", - сказала Ярославская.

Она добавила, что в семье есть еще четверо детей.

"В поле зрения органов опеки семья не попадала. Опрошены соседи, жалоб от соседей и от учителей старших детей не поступало. Вся семья сейчас находится вместе, с ними работают сотрудники опеки и попечительства и правоохранительные органы. Совместно с правоохранителями разбираемся в причинах случившегося, держу ситуацию на контроле", - сказала Ярославская.

По ее словам, этот случай в Москве не единичный. "Скоро весна, и мы будем открывать окна. Не забывайте пожалуйста о маленьких детях, которые находятся в комнате с открытым окном. Установка запорных устройств на окнах жилых домов даст возможность избежать трагедии", - уточнила Ярославская.