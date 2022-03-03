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Трехлетний ребенок выжил после падения с 11 этажа жилого дома в Москве

Мальчик доставлен в медицинское учреждение

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Трехлетний ребенок выжил после падения из окна 11 этажа жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

"По предварительной информации, 3 марта трехлетний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже жилого дома на Каширском шоссе. Мальчик доставлен в медицинское учреждение", - сообщает надзорное ведомство.

Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на контроле в прокуратуре Москвы.

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