В Якутии пойдет под суд экс-глава филиала организации, занимающейся тушением пожаров

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Бывший директор филиала "Якутлесресурса" в Вилюйском районе Якутии предстанет перед судом по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков и хулиганстве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Вилюйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Вилюйского филиала ГАУ "Якутлесресурс". Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 ("Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере") и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в июле 2021 года в ходе рабочей командировки в Якутске с использованием интернета незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое средство для употребления. При его перевозке по пути следования из Якутска в город Вилюйск на личной машине он был задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, в апреле 2021 года обвиняемый, находясь в центре Вилюйска, используя малозначительный повод, вступил в конфликт с ранее ему знакомым жителем города, в ходе которого, достав из салона своего автомобиля многозарядное аэрозольное устройство схожее по конструкции с пистолетом, "произвел целенаправленный выстрел в область лица потерпевшего, причинив последнему физическую боль, телесные повреждения в виде ссадины губы", добавили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

В июле прошлого года сообщалось, что начальник Вилюйского филиала "Якутлесресурс", подведомственного Минэкологии Якутии учреждения, был уволен. По данным источника ТАСС, в отношении него проводилась проверка после изъятия гашишного масла.