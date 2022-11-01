На Камчатке площадь лесных пожаров в 2022 году снизилась в 19 раз

Также уменьшилось и количество природных возгораний на 15%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон завершен на Камчатке. Площадь лесных пожаров в регионе в 2022 году по сравнению с прошлым годом снизилась в 19 раз, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Площадь лесных пожаров на Камчатке снизилась в 19 раз по сравнению с прошлым годом. Также снизилось и количество лесных пожаров на 15%. Такая положительная динамика связана с эффективным мониторингом, увеличением числа сотрудников подразделений, а также укомплектованием пожарной и специализированной техникой", - приводятся в сообщении слова руководителя агентства лесного хозяйства региона Дмитрия Щипицына.

Природные возгорания тушили с земли и с воздуха более 1,5 тыс. человек, было задействовано почти 400 единиц техники. Вертолеты Ми-8 провели в небе на облетах территорий более 300 часов.

В конце августа глава региона Владимир Солодов сообщал, что общая площадь лесных пожаров в Камчатском крае в 2022 году сократилась в 20 раз, однако к окончанию пожароопасного сезона цифра была скорректирована.