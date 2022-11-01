В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления угарным газом шести человек

Среди пострадавших четыре ребенка

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Татарстане по факту отравления угарным газом шести человек, в том числе четверых детей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

"1 ноября 2022 года в городе Азнакаево в квартире одного из домов на улице Нефтяников отравились угарным газом две женщины 1993 и 2004 годов рождения, а также четверо их детей 2016, 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Все они госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении

Как уточнили в пресс-службе, одна из женщин пришла в гости с детьми к сестре. "В какой-то момент она заметила, что дети начали задыхаться, позвонила отцу и попросила вызвать медиков, которые доставили пострадавших в больницу", - говорится в сообщении.