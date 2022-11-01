В Татарстане четверо детей отравились угарным газом

Пострадавших доставили в больницу

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Четыре ребенка госпитализированы после отравления угарным газом в Азнакаевском районе Татарстана. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Вечером 1 ноября от дежурного врача Республиканского центра медицины катастроф поступила информация об отравлении угарным газом в городе Азнакаеве в квартире на пятом этаже жилого пятиэтажного дома №28 по улице Нефтяников", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавшими стали два мальчика и две девочки. Как уточнили в пресс-службе, они доставлены с отравлением угарным газом тяжелой степени в Азнакаевскую ЦРБ.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили журналистам, что, по данным медиков, госпитализированы также две женщины. "Азнакаевская городская прокуратура организовала проверку по факту отравления детей неизвестным веществом. <…> Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования", - сообщили в пресс-службе.

По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.