Во Владивостоке восстановили электроснабжение в домах 12 тыс. человек

Также подачу электричества возобновили почти во все социальные объекты

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение в домах 12 тыс. жителей Владивостока, которые оставались без света после пожара на подстанции. Подача электричества возобновлена почти во все социальные учреждения города, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Специалисты МУПВ "Владивостокские электрические сети" восстанавливают повреждения на подстанции <…> в районе ул. Иртышской, 16. На данный момент восстановлено электроснабжение более чем у 12 тыс. жителей Первореченского района. Практически все социальные объекты запитаны, кроме детсадов №103, 30, 169, 22, 23, 116, 134,187, 107. Осталось восстановить электроснабжение в 390 многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

Специалисты постепенно подключают абонентов, переводят трансформаторные подстанции на резервные источники электроснабжения. Часть домов пока остается без электричества. На подстанции бригада энергетиков меняет поврежденные пожаром кабельные линии. В результате возгорания пострадало 16 кабельных линий протяженностью более 1 км.

Также пресс-служба городской администрации сообщила, что авария на электросетях повлияла на работу насосных станций, обеспечивающих жилые дома отоплением.

"Ведется работа по устранению последствий и подключению города к теплу", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что точной информации по числу оставшихся без отопления домов, пока нет.

Во вторник вечером на территории подстанции АО "ДРСК" произошло короткое замыкание. Пожар оставил без света более 650 многоквартирных домов Владивостока, в которых живет более 30 тыс. человек. Работы по восстановлению аварийной ситуации планируется завершить до конца дня.

Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту произошедшего, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, полноте мер, принимаемых ресурсоснабжающей и сетевой организациями по предотвращению, ликвидации и минимизации последствий аварии.