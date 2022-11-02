Уголовное дело возбудили после гибели двух работников при взрыве на предприятии в Армавире

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, по версии следователей, ЧП произошло на предприятии во время проведения ремонтных работ

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух работников на предприятии в Армавире при проведении ремонтных работ. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"Армавирским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели двух работников на производственном предприятии, расположенном в промышленной зоне города (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на предприятии изъята техническая и иная документации, она изучается, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Ранее в ведомстве сообщали, что погибли 29-летний и 44-летний сотрудники предприятия. По предварительной версии следствия, во время проведения ремонтных работ произошло возгорание емкости для полимерно-модифицированного битума.

Ранее в среду в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщали, что в Армавире в северной промзоне произошел взрыв с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади 2 кв. м. Представитель экстренных служб региона уточнял ТАСС, что инцидент произошел на ООО "Армбитум".

Прокуратурой была организована проверка причин и условий произошедшего, в ходе которой будет дана оценка в том числе соблюдению техники безопасности на предприятии.