Пожарные ликвидировали возгорание на свалке под Нижним Новгородом

Площадь пожара составила почти 600 кв. м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание на свалке под Нижним Новгородом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Работы по тушению пожара пожарно-спасательными подразделениями были завершены в 16:50 мск, после этого подразделения убыли с места", - сообщили в пресс-службе.

В главке добавили, что на месте осталась тяжелая техника, которая проводит работы по рекультивации и засыпке небольших тлеющих очагов песком.

Ранее в среду сообщалось, что мусор загорелся на площади около 600 кв. м рядом с Федяковским кладбищем, угрозы в связи с возгоранием не было, администрация Кстовского района выделила бульдозер для рекультивации.