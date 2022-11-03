На Херсонщине у координатора экстремистов обнаружили боеприпасы

Правоохранительные органы установили, что Антон Ларионов является снайпером украинских вооруженных формирований

ХЕРСОН, 3 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили адрес координатора "Правого сектора" (организация запрещена в России) в Скадовском районе Херсонской области. В месте проживания обнаружили гранаты и боеприпасы, сообщили ТАСС в экстренных службах региона в четверг.

"Установлен адрес проживания <...> координатора "Правого сектора" на территории Скадовского района - Ларионова Антона Игоревича 21.11.1988 года рождения. Правоохранительными органами по месту жительства обнаружено и изъято три гранаты Ф-1, 115 патронов к автомату АК, три дымовые шашки, форма и амуниция, принадлежащая снайперу, компьютерная техника и неонацистские агитационные материалы", - сообщил представитель служб.

Правоохранительные органы установили, что Ларионов участвовал в событиях на Майдане в 2014 году. Сейчас он является снайпером украинских вооруженных формирований.