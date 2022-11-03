3 ноября, 08:22
Военная операция на Украине

В Херсонской области обнаружили тайник с противотанковым комплексом

Проводится проверка

ХЕРСОН, 3 ноября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили рядом с селом Казачьи Лагери в Херсонской области тайник с переносным противотанковым ракетным комплексом. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале регионального главка МВД.

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"Неподалеку от села Казачьи Лагери установили местонахождение тайника с оружием с боеприпасами. В ходе выезда на место правоохранители обнаружили и изъяли переносной противотанковый ракетный комплекс и 10 взрывателей ударного действия", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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