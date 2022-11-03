В Донецке 4,3 тыс. абонентов остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

По данным представительства ДНР, за полчаса город обстреляли четыре раза

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Более 4 тыс. абонентов в Донецке остались без энергоснабжения из-за обстрелов Вооруженными силами Украины. Об этом в четверг сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В 10:32 по причине боевых действий обесточено 38 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии 4,3 тыс. абонентов, пять котельных, одна больница, две школы и два детских сада в Кировском и Куйбышевском районах", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 10:03 до 10:30 3 ноября украинские войска четыре раза обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии, выпустив 17 снарядов. Под огонь попали Киевский, Кировский, Ворошиловский и Куйбышевский районы.