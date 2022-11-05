В результате аварии с пассажирским автобусом под Тулой госпитализировали девять человек

В том числе двое несовершеннолетних

ТАСС, 5 ноября. Девять человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы в результате аварии, произошедшей в пятницу вечером в Тульской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Ведомство проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасность организации дорожного движения, информацию в отношении перевозчика направят в прокуратуру Белгородской области.

Авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Рязани в Старый Оскол, произошла в пятницу около деревни Кузовка Богородицкого района на 255-м км автодороги М-4 "Дон". По данным УМВД России по Тульской области, автобус, в котором находилось 40 пассажиров и два водителя, столкнулся с разделительным ограждением, после чего опрокинулся. В результате аварии пострадали 15 человек.