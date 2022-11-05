Следствие организовало проверку после ДТП с автобусом в Тульской области

В аварии пострадали 19 человек

ТАСС, 5 ноября. Следователи организовали проверку после ДТП в Тульской области, где опрокинулся автобус, в результате чего пострадали 19 человек. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Богородицким межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Ход проверки находится на контроле руководителя следственного управления, добавили в пресс-службе.

Пассажирский автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол, в пятницу вечером попал в аварию на 255-м км автодороги М-4 "Дон" у деревни Кузовка Богородицкого района. По данным УМВД России по Тульской области, автобус, в котором находились 40 пассажиров и два водителя, столкнулся с разделительным ограждением, после чего опрокинулся. В результате пострадали 19 человек. Как сообщали ТАСС в региональном Минздраве, всего после аварии госпитализированы семь человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии.