Пожар в кафе в Костроме

Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели людей в ночном клубе Костромы

Жертвами ЧП стали 13 человек

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели людей в ночном клубе в Костроме.

Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Костромской области Левченко Д. Н. представить доклад о произошедшем", - говорится в сообщении.

Ночью 5 ноября в ночном клубе "Полигон" в Костроме произошел пожар. Его жертвами стали 13 человек.