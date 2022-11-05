5 ноября, 08:37
Пожар в кафе в Костроме

Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели людей в ночном клубе Костромы

Жертвами ЧП стали 13 человек

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели людей в ночном клубе в Костроме.

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Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Костромской области Левченко Д. Н. представить доклад о произошедшем", - говорится в сообщении.

Ночью 5 ноября в ночном клубе "Полигон" в Костроме произошел пожар. Его жертвами стали 13 человек. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
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