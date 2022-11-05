СК допросил собственника здания сгоревшего в Костроме ночного клуба

Его фамилию не уточнили, при этом владельцем заведения является депутат костромской облдумы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи допросили собственника здания ночного клуба "Полигон" в Костроме, где при пожаре погибли 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета России.

"В ходе расследования установлен и допрошен собственник здания, который сдавал помещения в аренду нескольким арендодателям", - отметили в ведомстве, не уточнив его фамилию.

Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член политсовета костромского регионального отделения "Единой России" Ихтияр Мирзоев.

В СК также сообщили, что в ходе осмотра места происшествия следователи изъяли элементы электрической проводки, фрагменты сигнального заряда и напольного покрытия, потолочного перекрытия и другие предметы, которые будут исследованы экспертами. "Продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы", - заключили в СК.

Пожар в ночном клубе "Полигон" произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. Задержаны 23-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе из ракетницы, и директор компании "Империя", которая организовывала работу клуба "Полигон".