В Мирнинском районе Якутии обнаружили тела двух пропавших рыбаков

Спасатели продолжают поиски еще одного человека

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Тела двух пропавших в Мирнинском районе Якутии рыбаков обнаружены, поиски третьего продолжаются. По факту происшествия проводится процессуальная проверка, сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

"Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин и исчезновения третьего. По предварительным данным, трое мужчин 68, 69 и 70 лет выехали на маломерном судне на рыбалку на Чернышевское водохранилище в Мирнинском районе региона и позднее не вышли на связь с родственниками. Тела двоих обнаружены, поиски третьего рыбака продолжаются", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место обнаружения лодки и тела погибших. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Мирнинском районе оперативными службами и родственниками пропавших идет поиск рыбаков. Родственники пропавших обнаружили у берега водохранилища перевернутую лодку с намотанной на гребном винте сетью.