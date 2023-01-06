В Саратовской области спасатели эвакуировали 13 рыбаков с отколовшейся льдины

В результате ЧП никто не пострадал

САРАТОВ, 6 января. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 13 рыбаков, которые несколько часов провели на отколовшейся льдине в Красноармейском районе Саратовской области. Никто не пострадал, сообщил ТАСС в пятницу главный специалист управления областной службы спасения Никита Мухин.

"Спасатели областной службы спасения эвакуировали 13 человек, восемь из них доставлены на берег на судне на воздушной подушке, пять человек на резиновой лодке. Они пробыли на отколовшейся льдине несколько часов. Медицинская помощь никому не потребовалась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Красноармейском районе вблизи села Золотое в акватории реки Волга в 1 км от берега откололась льдина, на которой находились 13 рыбаков.