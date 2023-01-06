В Саратовской области откололась льдина с 13 рыбаками

ЧП произошло в 1 км от берега в Красноармейском районе около села Золотое, на месте работают спасатели

САРАТОВ, 6 января. /ТАСС/. Льдина с 13 рыбаками откололась в 1 км от берега в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

"В службу спасения Саратовской области поступила информация о том, что в Красноармейском районе вблизи села Золотое в акватории реки Волги в 1 км от берега произошел откол льдины, на которой находятся 13 рыбаков. На месте сейчас работают спасатели областной службы спасения", - написал Юрин.