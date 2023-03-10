10 марта, 20:28,
обновлено 10 марта, 20:56

Полицейские взяли штурмом аптеку в германском Карлсруэ

Полицейские взяли штурмом аптеку в германском Карлсруэ
© EPA-EFE/ Fabian Geyer/ ER24

Подозреваемого задержали

ТАСС, 10 марта. Спецназ полиции взял штурмом аптеку в германском городе Карлсруэ, в которой неизвестный удерживал в заложниках двух человек. Об этом в пятницу сообщила полиция города.

"В 21:10 [23:10 мск] в аптеку ворвался полицейский спецназ. В ходе этой операции был задержан подозреваемый, - говорится в заявлении полиции. - В настоящее время в здании проводится обыск".

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что неизвестный взял в заложники двух человек в одной из аптек Карлсруэ и требует за их освобождение выкуп в размере €1 млн.

  

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
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