Полицейские взяли штурмом аптеку в германском Карлсруэ

Подозреваемого задержали

ТАСС, 10 марта. Спецназ полиции взял штурмом аптеку в германском городе Карлсруэ, в которой неизвестный удерживал в заложниках двух человек. Об этом в пятницу сообщила полиция города.

"В 21:10 [23:10 мск] в аптеку ворвался полицейский спецназ. В ходе этой операции был задержан подозреваемый, - говорится в заявлении полиции. - В настоящее время в здании проводится обыск".

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что неизвестный взял в заложники двух человек в одной из аптек Карлсруэ и требует за их освобождение выкуп в размере €1 млн.