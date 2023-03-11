В Дагестане локализовали возгорание сухой травы

Площадь пожара составила 300 га

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Возгорание сухой травы на площади 300 га, которое возникло 6 марта в труднодоступной местности вблизи населенного пункта Куппа в Левашинском районе Дагестана, локализовано. Об этом журналистам в субботу сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Пожар локализован, ведутся работы по полной ликвидации", - сообщили в управлении.

Отмечается, что в тушении пожара задействовано более 70 человек и 14 единиц техники, в том числе пожарные, сотрудники лесничеств и местные жители.

Ранее в управлении сообщили, что с понедельника вблизи населенного пункта Куппа в Левашинском районе Дагестана тушат пожар, возникший на площади 300 га. Загорелась сухая трава. В ведомстве отметили, что возгорание не представляет опасности для населения и лесного массива.