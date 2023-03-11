В Подмосковье потушили пожар в цехе по производству пластика

Никто не пострадал

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино ликвидировали на площади 5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В 13:30 мск объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник в ночь на 11 марта. Произошло обрушение крыши на площади 3,5 тыс. кв. м. В 02:35пожар локализовали, в 06:03 - ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала. К тушению привлекались 60 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС - 27 человек и 9 единиц техники.

