Суд арестовал главу города Мантурово на два месяца по делу о взятке

Чиновника взяли под стражу на два месяца

ТАСС, 11 марта. Суд арестовал главу городского округа город Мантурово Костромской области Игоря Устюжанина, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Костромской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца главе городского округа город Мантурово", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что в январе этого года Устюжанин потребовал от представителя коммерческой организации, которая планировала участвовать в сносе аварийных объектов, взятку 400 тыс. рублей, из которых одну часть просил передать ему лично, вторую - перевести на счет одной из муниципальных организаций в качестве добровольного пожертвования.

9 марта подозреваемый встретился с представителем фирмы в одном из костромских отелей. Там глава города получил 300 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Преступление выявили сотрудники УФСБ и УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области.