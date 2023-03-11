11 марта, 13:27
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о ранении жителя Старомихайловки в результате атаки беспилотника ВСУ

В республике зафиксировали сброс взрывоопасного предмета на населенный пункт в 14:45 мск

ДОНЕЦК, 11 марта. /ТАСС/. Один мирный житель получил ранения в результате сброса со стороны украинских военных взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника в населенном пункте Старомихайловка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило в субботу представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Старомихайловка - в результате сброса ВОП с БПЛА по ул.Калинина ранен мужчина 1994 года рождения", - сказано в Telegram-канале представительства.

В 14:45 мск, как ранее сообщили в представительстве, украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника. 

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