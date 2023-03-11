В Москве ликвидировали пожар в здании на улице Академика Королева

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар в здании на улице Академика Королева в Москве ликвидирован на площади 50 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 16:45 мск пожар ликвидирован на площади 50 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что всего с разных этажей спасены пять человек.

По последним данным, из здания проводилась эвакуация сотрудников телеканала "Спас". В пресс-службе канала подчеркнули, что никто не пострадал.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что для обогрева людей на месте пожара выделили три автобуса.

Ранее произошло возгорание в административном здании на улице Академика Королева, 13. Происходило возгорание на первом этаже девятиэтажного здания.