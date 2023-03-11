11 марта, 14:58
Военная операция на Украине

В подконтрольном Киеву городе Запорожье повреждена критическая инфраструктура

Как сообщили в военной администрации, речь идет о попадании в "объект жизнеобеспечения областного центра"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Критическая инфраструктура подконтрольного правительству Украины города Запорожье получила повреждения в результате обстрела. Об этом сообщила в субботу подконтрольная Киеву Запорожская областная военная администрация.

Речь идет о попадании в "объект жизнеобеспечения областного центра".

Ранее в субботу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что в Запорожье около 16:25 произошло не менее трех взрывов. По его информации, после взрывов возник пожар, фиксируются перебои с электричеством и мобильной связью. Незадолго до этого в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу. 

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