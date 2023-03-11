СК возбудил дело после падения футбольных ворот на девочку в Саратовской области

Ребенок находится в коме

ТАСС, 11 марта. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования девочки, на которую упали футбольные ворота на детской площадке в селе Титоренко в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по городу Энгельсу следственного управления по Саратовской области по факту получения травмы несовершеннолетней на детской площадке возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, десятилетнюю девочку придавило футбольными воротами на детской площадке, расположенной на Школьной улице села Титоренко Энгельсского района. Находившиеся там дети сообщили о происшествии взрослым, которые обратились в больницу. Девочка с травмами доставлена в медучреждение.

Как сообщал региональный министр здравоохранения, ребенок впал в кому.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия, они допрашивают очевидцев и проводят следственные и процессуальные действия, отметили в ведомстве.