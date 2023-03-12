12 марта, 12:07,
обновлено 12 марта, 12:21
Военная операция на Украине

ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Перевальску в ЛНР

Обстрел зафиксировали в 13:10 мск

ЛУГАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем в воскресенье обстреляли Перевальск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущена одна ракета.

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Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел - 13:10 (мск - прим. ТАСС) по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов сообщил ТАСС, что в результате обстрела Перевальска трое жителей города погибли, еще девять, включая детей, получили ранения. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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