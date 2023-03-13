В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле со стороны ВСУ

За сутки украинские военные открывали огонь по республике 15 раз

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили 64 снаряда по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате обстрелов ранена мирная жительница. Об этом сообщило в ночь на понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его данным, при обстрелах применялись ствольная артиллерия калибра 152 мм и 155 мм, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Смерч", а также противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Всего было зафиксировано 15 обстрелов, выпущено 64 боеприпаса. Под огнем оказались Донецк, Макеевка и Ясиноватая.

В результате обстрелов ранена мирная жительница, повреждены 15 домостроений и 4 объекта гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке.

За предыдущие сутки в республике зафиксировали 16 обстрелов со стороны ВСУ.