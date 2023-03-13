В ДНР с начала эскалации из-за ударов ВСУ погибли почти 4,5 тыс. человек

По данным представительства ДНР в СЦКК, за 389 дней украинские силовики выпустили по населенным пунктам республики более 250 ракет из РСЗО "Смерч" и HIMARS

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Почти 4,5 тысячи человек погибли в населенных пунктах ДНР в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 17 февраля 2022 года. Об этом сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"За 389 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 677 гражданских лиц, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3 780 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего [погибли] 4 457 [человек], в том числе 134 [ребенка]", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В представительстве уточнили, что 4 195 человек, включая 272 ребенка, пострадали. Зарегистрировано 94 случая подрыва гражданских лиц на минах ПФМ-1 "Лепесток". Повреждено более 10 тыс. жилых домов, почти 2,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

По населенным пунктам ДНР украинскими войсками выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и около 250 ракет из РСЗО HIMARS. "Зафиксировано 16 164 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 15 832. Всего противником выпущено 103 035 боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 247 ракет РСЗО HIMARS, 20 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", 13 289 ракет РСЗО (122 мм), 23 672 снаряда калибра 155 мм", - уточняется в сообщении.