Задержаны фигуранты дела о смерти девочки от падения футбольных ворот под Саратовом

Подозреваемыми по делу стали бывший директор компании "Энгельсремонт" и глава Безымянского муниципального образования Энгельсского района, решается вопрос об избрании им меры пресечения

САРАТОВ, 13 марта. /ТАСС/. Следователи задержали двух подозреваемых по уголовному делу о смерти девочки в результате падения на нее футбольных ворот в Энгельсском районе Саратовской области, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Следственным отделом по городу Энгельсу следственного управления по Саратовской области в рамках расследования уголовного дела о получении травмы несовершеннолетней на спортивной площадке, повлекшей ее смерть, задержаны бывший директор ООО "Энгельсремонт" по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и глава Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области - по подозрению в халатности", - сообщили в управлении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По информации следователей, 11 марта на спортивной площадке на улице Школьной села Титоренко 10-летняя девочка залезла на ворота для мини-футбола и начала раскачиваться. Незакрепленные ворота упали и придавили ребенка. Другие дети сообщили о произошедшем взрослым, те обратились в медицинское учреждение. Пострадавшую увезли в больницу, где она умерла.

Как ранее сообщал министр здравоохранения региона Олег Костин, девочка получила ушиб мозга и впала в кому, из-за крайне тяжелых травм она не выжила. По данным прокуратуры, спортплощадка находится на балансе администрации Безымянского муниципального образования. После трагедии власти района организовали проверки аналогичных объектов. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.